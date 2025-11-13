Essen 2025: Der AvD fährt groß auf

Mit jeweils einem Stand in zwei Hallen und großem Fahrzeugaufgebot präsentiert sich der Automobilclub von Deutschland auf der Essen Motor Show vom 29. November bis 7. Dezember (Preview Day: 28.11.). Das Engagement des AvD im historischen Rallyesport wird in Halle 1 (Stand-Nr. 1B45) sichtbar. Der Hospitality-Trailer von Partner Walkenhorst Classic empfängt dort die Besucher, die sich auch über AvD-Histo-Monte im Februar informieren können. Meldeschluss ist der 14. Dezember 2025. Zudem steht am Stand der Lancia Delta HF Integrale 16V, mit dem Didier Auriol den zweiten Platz bei der Rallye Monte-Carlo 1989 belegte. Das Fahrzeuge stammt aus dem Nationalen Automuseum „The Loh Collection“. Von dort kommt auch das zweite Exponat, ein Mercedes-Benz 300 SE „Rennflosse“. Mit einem solchen Wagen gewann Heide Utz 1967 die Damenwertung der Rallye Monte-Carlo – sie hatte einen besonderen Spleen und fuhr ihre Rennen grundsätzlich barfuß. Von den sechs bei Mercedes für den Renneinsatz optimierten 300 SE „Rennflossen“ ist nur noch dieses Exemplar vorhanden.

Der Autombilclub von Deutschland unterstützt außerdem im kommenden Jahr auch wieder die Rallye Monte-Carlo-Historique am Startort in Bad Homburg, wo die Teilnehmer am 1. Februar vor offenem Publikum auf die Strecke gehen. Ausrichter ist der Automobilclub von Monaco.



Die eigene Kollektion an historischen Pannenhilfsfahrzeugen fehlt in Essen ebenfalls nicht. Darunter befinden sich ein seltener DKW-Schnelllaster aus dem Jahr 1955, ein nur ein Jahr jüngerer Opel Rekord Olympia und ein VW 1600. Messebesucher können ihr eigenes fahrerisches Können an zwei hochwertigen Fahrsimulatoren beim AvD unter Beweis stellen. Die Testfahrer können unter realistischen Bedingungen Formel-1-Wagen auf klassischen Grand-Prix-Strecken wie der des Nürburgrings testen.



Zeitgemäßer geht es in Halle 8 zu. Am AvD-Stand (Nr. 8A11) steht der Nissan 200SX S13 von Patrick Hammes mit dem er Dritter bei der diesjährigen AvD Drift Championship wurde. Der Motorsportclub Erftal im AvD zeigt mit dem Osella PA18 von Gerhard Siebert, der beim Bergrennen Eichenbühl zum Einsatz kommt. Am Stand sind zwei Karts der AvD-ACV German Karting Series sowie das Charity-Car für den RTL-Spendenmarathon, ein Aston Martin Vantage GT3, zu sehen. Das vom Autoexperten und Social-Media-Star JP Performance gestaltete Fahrzeug geht anschließend an die Loh Collection zurück und wird dort dauerhaft ausgestellt.

Besucher können am 2. und 3. Dezember noch an Ratespielen rund um die Themen Auto und Motorsport mitmachen, bei denen kleine Gewinne winken. (aum)

