Hyundai schließt Modellüberarbeitung des Tucson ab

Hyundai schließt das Facelift des Tucson nun mit den Diesel- und Plug-in-Hybrid-Varianten ab. Im Zuge der Modellüberarbeitung sinkt der Basispreis für die Ausstattung N Line des Plug-in-Hybrids auf 49.200 Euro. Auch für den Diesel ist sie zu Preisen ab 44.100 Euro nun wieder verfügbar, dessen Einstiegspreis unverändert 39.600 Euro beträgt und ausschließlich mit Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe geliefert wird.

Die Leistung des PHEV legt um 36 PS (27 kW) auf 288 PS (212 kW) zu, die Höchstgeschwindigkeit steigt um 20 km/h auf 206 km/h zu, und die Beschleunigung verbessert sich auf 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Einstiegspreis für den Plug-in-Hybriden bleibt ebenfalls unverändert bei 44.690 Euro.



Mit dem neuen Modelljahr ergänzt Hyundai die sportlich ausgerichtete Ausstattung N Line um den N Line X mit weiteren Komfortmerkmalen einschließlich beheizbaren hinteren Sitzen und digitalem Fahrzeugschlüssel. Nach Kundenrückmeldungen wurde der Warnton des Geschwindigkeitswarners für die gesamte Baureihe überarbeitet: Statt vier Tönen ertönen nun drei dezentere Signale. Wer möchte, kann die akustische Warnung per langem Tastendruck am Lenkrad ausschalten – die visuelle Anzeige bleibt dabei unverändert aktiv. (aum)



