Die Kraftstoffpreise ziehen kräftig an

Tanken ist gegenüber der vergangenen Woche spürbar teurer geworden. Vor allem der Preis für Diesel-Kraftstoff ist kräftig gestiegen. Wie der ADAC in seiner aktuellen Auswertung ermittelt hat, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,689 Euro und damit 1,2 Cent mehr als vor sieben Tagen. Diesel verteuerte sich um 2,7 Cent und liegt jetzt bei durchschnittlich 1,640 Euro. Damit hat sich Diesel innerhalb von nur drei Wochen um 7,5 Cent verteuert. Super E10 hat im gleichen Zeitraum etwas mehr als drei Cent zugelegt.

Die Rahmenbedingungen, die die Entwicklung der Kraftstoffpreise beeinflussen, geben laut ADAC jedoch keinen Hinweis, warum Tanken zuletzt deutlich teurer geworden ist. So ist der Rohölpreis der Sorte Brent seit der Vorwoche zwar um rund einen US-Dollar je Barrel auf nun 65 US-Dollar gestiegen. Dafür steht jedoch auch der Euro im Vergleich zum US-Dollar wieder höher, wodurch der Import von Rohöl etwas günstiger und der Effekt höherer Rohölnotierungen gemindert wird. Blickt man etwa auf die Situation Ende Juli, so war Super E10 damals rund zwei Cent billiger, obwohl bei einem ähnlichen Euro-Dollar-Wechselkurs Rohöl deutlich teurer war. Mit dem Start der Heizperiode und der gestiegenen Nachfrage klettert in der Regel aber auch der nahezu identische Diesel im Preis. (aum)



