Im Rückspiegel: Der erste Mercedes wird fertig

aum – 15. November 2025

Mit dem Mercedes 35 PS wurde vor 125 Jahren das erste Auto mit dem heute weltberühmten Markennamen gebaut. Die Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) in Cannstatt stellte das erste Fahrzeug des Typs am 22. November 1900 fertig – nur 14 Jahre nach der Erfindung des Automobils durch Carl Benz und Gottlieb Daimler im Jahr 1886. Das Fahrzeug gilt heute vielfach als erstes modernes Auto. Initiator war der DMG-Geschäftspartner und begeisterten Automobilist Emil Jellinek. Der gut vernetzte Kaufmann war damals der wichtigste Kunde des Unternehmens. Er bestellte allein im Jahr 1900 insgesamt 72 neue Fahrzeuge, die er an Käufer aus der europäischen Oberschicht verkaufte.

Jellinek forderte von DMG-Chefingenieur Wilhelm Maybach ein modernes, leistungsstarkes und sicheres Fahrzeug. Auslöser war der tödliche Unfall des Rennfahrers Wilhelm Bauer mit einem von Jellinek eingesetzten Daimler Phönix 23 PS beim Bergrennen Nizza–La Turbie 1900. Jellineks Rennwagen startet unter dem Pseudonym „Mercédès“. Der Vorname seiner ältesten Tochter wird wenig später zum Markennamen der Automobile von Daimler.

Wilhelm Maybach, leitender Konstrukteur der Daimler-Motoren-Gesellschaft, entwickelte daraufhin mit seinen Mitarbeitern ein von Grund auf neu konzipiertes Fahrzeug. Der Mercedes 35 PS löste sich erstmals völlig vom Prinzip der motorisierten Kutsche: Sein tiefer Schwerpunkt, der lange Radstand und die breite Spur verliehen ihm ein bis zu diesem Zeitpunkt unerreichtes Maß an Fahrsicherheit und Stabilität. Dazu kamen eine schräg stehende Lenksäule und das Getriebe mit Fußkupplung – wichtige Lösungen für eine gute Ergonomie und bis heute Merkmale im Automobilbau.

Ein Meilenstein war auch der Antrieb des neuen Autos. Das neue Konzept erlaubte den Einsatz eines neuen „Hochleistungsmotors“. Dieser von Josef Brauner konstruierte Vierzylinder mit 5,9 Litern Hubraum lieferte 35 PS (26 kW) bei 950 Umdrehungen in der Minute – ein für damalige Verhältnisse spektakulärer Wert. Der von Maybach erfundene Bienenwabenkühler, der für eine besonders effiziente Kühlung sorgte, machte eine hohe Dauerleistung möglich. Seine Wabenstruktur an der Front des Fahrzeugs entwickelt sich vom technisch notwendigen Konstruktionsdetail zum ikonischen Designelement der Marke und ab 1926 von Mercedes-Benz.

Der erste Mercedes 35 PS wurde mehrere Wochen lang ausgiebig erprobt und technisch verfeinert. Nach diesem Einfahren wurde der erste Mercedes der Geschichte am 22. Dezember 1900 per Bahn nach Nizza an Emil Jellinek versandt. Mit Erfolg setzte der DMG-Geschäftspartner den neuen Automobiltyp bei der Woche von Nizza vom 25. bis 29. März 1901 ein: Der Mercedes 35 PS dominierte die Wettbewerbe und siegte unter anderem beim Rennen Nizza–Salon–Nizza über 392 Kilometer sowie beim Bergrennen Nizza–La Turbie.

Nach dem Mercedes 35 PS von 1900 brachte die DMG ein Jahr später die Schwestermodelle Mercedes 12/16 PS und Mercedes 8/11 PS auf den Markt. Diese erste Mercedes-Generation wurde 1902 durch den Mercedes-Simplex abgelöst. Die Baureihe erhielt den Namenszusatz aufgrund der für damalige Verhältnisse besonders einfachen Bedienung.

Eine weitere strategische Entscheidung von großer Tragweite fiel ebenfalls im Jahr 1900: Die DMG kauft ein 185.000 Quadratmeter großes Gelände in Untertürkheim, um ein neues Werk zu bauen. Daraus entwickelt sich das heutige Mercedes-Benz Stammwerk. Gottlieb Daimler erlebt diese wichtigen Weichenstellungen nicht mehr. Er verstarb am 6. März 1900 im Alter von nur 65 Jahren. (aum)

Mercedes 35 PS, aufgenommen 1901 im Garten von Emil Jellineks Villa an der Promenade des Anglais in Nizza.

Mercedes 35 PS, aufgenommen 1901 im Garten von Emil Jellineks Villa an der Promenade des Anglais in Nizza.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Der erste Serien-Mercedes, der am 22. Dezember 1900 an Jellinek ausgeliefert wurde.

Der erste Serien-Mercedes, der am 22. Dezember 1900 an Jellinek ausgeliefert wurde.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Mercedes 35 PS Rennwagen von Baron Henri de Rothschild beim Bergrennen Nizza–La Turbie am 29. März 1901.

Mercedes 35 PS Rennwagen von Baron Henri de Rothschild beim Bergrennen Nizza–La Turbie am 29. März 1901.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Der Motor des Mercedes 35 PS von 1900.

Der Motor des Mercedes 35 PS von 1900.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Emil Jellinek, Geschäftspartner der Daimler-Motoren-Gesellschaft und Impulsgeber für die Entwicklung des Mercedes 35 PS.

Emil Jellinek, Geschäftspartner der Daimler-Motoren-Gesellschaft und Impulsgeber für die Entwicklung des Mercedes 35 PS.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Mercédès Jellinek, älteste Tochter von Emil Jellinek und Namensgeberin der Marke Mercedes, im Alter von elf Jahren.

Mercédès Jellinek, älteste Tochter von Emil Jellinek und Namensgeberin der Marke Mercedes, im Alter von elf Jahren.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Bienenwabenkühler des Mercedes-Simplex 40 PS von 1903, Nachfolger des Mercedes 35 PS von 1900.

Bienenwabenkühler des Mercedes-Simplex 40 PS von 1903, Nachfolger des Mercedes 35 PS von 1900.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Mercedes-Simplex 40 PS von 1903.

Mercedes-Simplex 40 PS von 1903.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

