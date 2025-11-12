Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Triumph Tiger 900 Special Edition: Alpen oder Wüste?

aum – 12. November 2025

Mit der Desert und der Alpine spendiert Triumph der Tiger 900 gleich zwei neue Special Editions, die auf der GT Pro bzw. der Rally Pro basieren. Beide bekommen serienmäßig einen Akrapovic-Schalldämpfer. Die Alpine bekommt zusätzliche Motorschutzbügel, während die Desert mit Extra-Schutzbügeln für den Tank ausgestattet wird. Beide Special Editions zeichnen sich außerdem durch ihre Farbgebung und exklusive Grafiken mit Gipfeln bzw. Dünen aus. Die Alpine Edition ist in Snowdonia White und Sapphire Black mit Akzenten in Aegean Blue erhältlich, die Desert in einer Kombination aus Urban Grey und Sapphire Black mit Details in Baja Orange.

In den Handel kommen die beiden Modelle im Februar. Die Alpine Edition wird für 15.995 Euro plus händlerabhängige Liefernebenkosten angeboten, die Desert Edition kostet einen Tausender mehr. Die Preise in Österreich betragen 17.895 Euro bzw. 18.895 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Triumph-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Triumph Tiger 900 Alpine Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Triumph Tiger 900 Desert Edition.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Triumph Tiger 1200 Desert Edition (l.) und Alpine Edition.
Triumph schickt die Tiger 1200 in die Wüste und in die Alpen

Audio

Autonews vom 12. November 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren