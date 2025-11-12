Triumph Tiger 900 Special Edition: Alpen oder Wüste?

Mit der Desert und der Alpine spendiert Triumph der Tiger 900 gleich zwei neue Special Editions, die auf der GT Pro bzw. der Rally Pro basieren. Beide bekommen serienmäßig einen Akrapovic-Schalldämpfer. Die Alpine bekommt zusätzliche Motorschutzbügel, während die Desert mit Extra-Schutzbügeln für den Tank ausgestattet wird. Beide Special Editions zeichnen sich außerdem durch ihre Farbgebung und exklusive Grafiken mit Gipfeln bzw. Dünen aus. Die Alpine Edition ist in Snowdonia White und Sapphire Black mit Akzenten in Aegean Blue erhältlich, die Desert in einer Kombination aus Urban Grey und Sapphire Black mit Details in Baja Orange.

In den Handel kommen die beiden Modelle im Februar. Die Alpine Edition wird für 15.995 Euro plus händlerabhängige Liefernebenkosten angeboten, die Desert Edition kostet einen Tausender mehr. Die Preise in Österreich betragen 17.895 Euro bzw. 18.895 Euro. (aum)

