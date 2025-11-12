Logo Auto-Medienportal
Ducati sucht die Champions von morgen

aum – 12. November 2025

Gemeinsam mit Garage 51 startet Ducati die „V2 Future Champ Academy“, um den Motorsportnachwuchs zu fördern und junge Talente zu entdecken. Unterstützt werden die Fahrer in allen Bereichen rund um den Motorsport. Dabei werden sie von Top-Profis unterstützt, darunter Moto-GP-Testfahrer und zehnfacher italienischer Meister Michele Pirro sowie der dreifache italienische Supersport-Meister und CIV-Production-Bike-Champion Davide Stirpe. Ergänzt wird das Team durch Spezialisten für körperliches Training und erfahrene Rennsport-Manager, die die Fahrer zudem in Kommunikation mit Sponsoren, Teams und Organisationen schulen – und sie so gezielt auf eine professionelle Karriere vorbereiten.

Gefahren wird mit 30 Panigale V2 in zwei Altersklassen (16 bis 21 Jahre und über 21 Jahre). Die Nachwuchsserie sieht die Teilnahme an sieben Rennwochenenden vor, darunter mehrere Runden der CIV (Italienische Meisterschaft) und internationale Veranstaltungen wie die Gastspiele der World SBK in Italien, der Junior GP in Barcelona und ein spezielles Rennen während der World Ducati Week 2026. Die Höhe der Preisgelder steht noch nicht final fest. Ergänzend wird es fünf offizielle Tests und Trainings auf ausgewählten Strecken geben. Bis zu fünf Fahrer können auch mit einer Wildcard bei einzelnen Rennen starten.

Am Ende der Meisterschaft nehmen die Fahrer mit dem größten Potenzial, basierend auf ihren Ergebnissen und der Bewertung der Instruktoren, an einem Test auf höherwertigen Wettbewerbsmaschinen teil, der von Ducati organisiert wird.Maximal fünf Fahrer pro Event können auch als Wildcards an einem einzelnen Rennen teilnehmen.

Das komplette V2 Teilnahme-Paket kostet rund 49.500 Euro plus Mehrwertsteuer, zahlbar in sieben Raten vor jedem Rennen. Zusätzlich zur Anmeldegebühr müssen die Teilnehmer eine Ducati Panigale V2 S kaufen und bekommen 15 Prozent Rabatt auf den Listenpreis einen Rabatt von 15 Prozent. Das Motorrad wird mit dem offiziellen Racing-Kit von Garage 51 Misano ausgestattet, was nochmals 10.000 Euro plus Steuern kostet. Außerdem empfiehlt Ducati das Motorrad-Management-Equipment für weitere 7500 Euro (ohne Steuern). Es umfasst einen Radsatz mit Bremsscheiben für Regenreifen, Vorder- und Hinterradständer, Reifenwärmer, einen Wagen mit integriertem Generator zur Stromversorgung der Reifenwärmer und weiteres Zubehör (aum)

Bilder zum Artikel
Der zehnfache italienische Meister und Moto-GP-Testpilot Michele Pirro stellt die Ducati V2 Future Champ Academy vor.
Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Der zehnfache italienische Meister und Moto-GP-Testpilot Michele Pirro stellt die Ducati V2 Future Champ Academy vor.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati-Boss Claudio Domenicali und der zehnfache italienische Meister und Moto-GP-Testpilot Michele Pirro stellen die V2 Future Champ Academy vor.
Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Ducati-Boss Claudio Domenicali und der zehnfache italienische Meister und Moto-GP-Testpilot Michele Pirro stellen die V2 Future Champ Academy vor.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Der zehnfache italienische Meister und Moto-GP-Testpilot Michele Pirro stellt die Ducati V2 Future Champ Academy vor.
Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Der zehnfache italienische Meister und Moto-GP-Testpilot Michele Pirro stellt die Ducati V2 Future Champ Academy vor.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Der zehnfache italienische Meister und Moto-GP-Testpilot Michele Pirro mit einer Pangale V2 S für die V2 Ducati Future Champ Academy.
Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Der zehnfache italienische Meister und Moto-GP-Testpilot Michele Pirro mit einer Pangale V2 S für die V2 Ducati Future Champ Academy.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Der zehnfache italienische Meister und Moto-GP-Testpilot Michele Pirro mit der Pangale V2 S der Ducati Future Champ Academy.
Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Der zehnfache italienische Meister und Moto-GP-Testpilot Michele Pirro mit der Pangale V2 S der Ducati Future Champ Academy.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Mit der „Future Champ Academy" startet Ducati 2026 ein Förderprogramm für junge Motorsporttalente: Gefahren wird mit der Panigale V2 S.
Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Mit der „Future Champ Academy“ startet Ducati 2026 ein Förderprogramm für junge Motorsporttalente: Gefahren wird mit der Panigale V2 S.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Mit der „Future Champ Academy" startet Ducati 2026 ein Förderprogramm für junge Motorsporttalente: Gefahren wird mit der Panigale V2 S.
Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Mit der „Future Champ Academy“ startet Ducati 2026 ein Förderprogramm für junge Motorsporttalente: Gefahren wird mit der Panigale V2 S.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Mit der „Future Champ Academy" startet Ducati 2026 ein Förderprogramm für junge Motorsporttalente: Gefahren wird mit der Panigale V2 S.
Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Mit der „Future Champ Academy“ startet Ducati 2026 ein Förderprogramm für junge Motorsporttalente: Gefahren wird mit der Panigale V2 S.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

