Kompakt: Donald Duck setzt auf alternativen Antrieb

aum – 12. November 2025

In Entenhausen bricht das Zeitalter der Elektromobilität an: „Der E-313“ (mit grünem E) lautet der Titel der nächsten Ausgabe von „Walt Disney Lustiges Taschenbuch“ und einer der elf Geschichten. Donald Ducks geliebter roter Oldtimer „313“ wird immer pannenanfälliger – und vor allem stößt er viel zu viel Schadstoffe aus. Doch sein geliebtes Gefährt einfach gegen einen Neuwagen auszutauschen, kommt für ihn nicht in Frage. Gleich drei Ideen kommen Donald, um sein Auto mit einem „multifunktionalen Fahrzeugvergrünerungsbausatz“ und einem Elektromotor umweltfreundlicher zu machen. Doch alle alternativen Energiequellen zur Stromerzeugung haben in diesem Fall ihre Tücken.

Dennoch siegen am Ende Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die ganze Geschichte und die überraschende Auflösung gibt es im LTB Nr. 604. Es erscheint am 18. November mit zehn weiteren Comicgeschichten aus der Welt von Donald Duck, Goofy, Mickey Mouse und Co und kostet 8,99 Euro. (aum/jri)

Hier die exklusive Story

Walt Disneys Lustiges Taschenbuch Nr. 604: „Der E-313“.

Walt Disneys Lustiges Taschenbuch Nr. 604: „Der E-313“.

Photo: Egmont Ehapa Media/Disney via Autoren-Union Mobilität

