Der Peugeot 208 geht nun auch auf die Rundstrecke

aum – 11. November 2025

Nach dem Rally4 und dem Racing Rally6 bietet Peugeot den 208 nun auch als Kundensport-Einstiegsmodell für die Rundstrecke an. Der Racing TC6 kann in verschiedenen nationalen und internationalen Meisterschaften eingesetzt werden. Zudem wird es verschiedene Seriencups geben, von denen der erste im nächsten Jahr in Uruguay starten wird.

Der Peugeot 208 Racing TC6 wiegt lediglich 1000 Kilogramm und ist mit einem 1,2-Liter-Turbomotor ausgestattet, der 145 PS (107 kW) und 240 Newtonmeter Drehmoment liefert. Das Fahrwerk mit speziell entwickelten und kalibrierten Dämpfern ist fünf Zentimeter tiefergelegt; ein Mehrpunkt-Überrollkäfig und ein integrierter Feuerlöscher sorgen für zusätzliche Sicherheit. Gefahren werden kann mit 17-Zoll-Standardreifen, um die Kosten zu senken. Das Lenksystem wurde speziell kalibriert, die Bremsen mit speziellen Belägen neu entwickelt. (aum)

