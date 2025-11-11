Martin Norgaard Hogh neuer CRO von Tjekvik

Martin Norgaard Hogh ist neuer Chief Revenue Officer (CRO) von Tjekvik, einem der führenden Anbieter digitaler Self-Service-Technologien für den automobilen Aftersales-Bereich. In dieser Rolle soll er eine zentrale Funktion für das Marktwachstum in Europa und die Zusammenarbeit mit Händlergruppen und Serviceanbietern übernehmen.
Norgaard Hogh bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche mit. Zuletzt war er Vice President Sales, Marketing and Business Development bei Connected Cars, einem Anbieter von Fahrzeug-Konnektivitätslösungen. Zuvor war er unternehmerisch tätig und arbeitete über sieben Jahre bei Volkswagen in Dänemark, wo er verschiedene Positionen im Vertrieb und Aftersales inne hatte.
Die digitalen Lösungen von Tjekvik ermöglichen es Service-, Wartungs- und Reparaturkunden, Stoßzeiten zu umgehen, indem sie flexible Check-in-Optionen nutzen – entweder online von zu Hause aus oder über Touchscreen-Terminals im Autohaus. Das reduziert Wartezeiten und gibt Serviceberatern mehr Raum für Kunden, die zusätzliche Unterstützung benötigen. Tjekvik ist mit seinen Lösungen mittlerweile in markengebundenen Autohäusern in 34 Märkten weltweit vertreten. (aum/av)
Mehr zum Thema: Tjekvik
Teile diesen Artikel: