Das Ari 345 Retro gibt’s jetzt auch ohne Türen

aum – 11. November 2025

Ari Motors sein elektrisches Lastendreirad 345 Retro nun alternativ mit seitlich offener Kabine ohne Türen an. Dadurch sinkt der Nettopreis für das 2,82 Meter lange Transportfahrzeug in der Pritschenausführung um 1460 Euro auf 12.485 Euro. Neben dem Standardkofferaufbau für bis 300 Kilogramm Ladung stehen auch spezielle Aufbauten wie Verkaufsfahrzeug oder Foodtruck zur Verfügung.

Das Ari 345 Retro erinnert an die nicht mehr erhältliche Ape von Vespa, ist als Kleinkraftfahrzeug 45 km/h schnell und bietet mit dem optionalen Lithium-Eisenphosphat-Akku eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Mit der einfachen, überdachten Basisversion und der schnittigen K-Ausführung bietet das Unternehmen aus Borna bei Leipzig nun vier verschiedene Karosserievarianten für das 345 an. (aum)

Bilder zum Artikel
Ari 345 Retro mit offener und mit geschlossener Kabine.

Ari 345 Retro mit offener und mit geschlossener Kabine.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 345 Retro mit offener Kabine.

Ari 345 Retro mit offener Kabine.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 345 Retro mit offener Kabine und Pritsche.

Ari 345 Retro mit offener Kabine und Pritsche.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 345 Retro mit offener Kabine als Foodtruck.

Ari 345 Retro mit offener Kabine als Foodtruck.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 345 Retro mit geschlossner Kabine und Kofferaufbau.

Ari 345 Retro mit geschlossner Kabine und Kofferaufbau.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 345 Retro mit geschlossener Kabine und Kofferaufbau.

Ari 345 Retro mit geschlossener Kabine und Kofferaufbau.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Ari 345 Retro mit offener und mit geschlossener Kabine.

Ari 345 Retro mit offener und mit geschlossener Kabine.

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

