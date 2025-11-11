Das Ari 345 Retro gibt’s jetzt auch ohne Türen

Ari Motors sein elektrisches Lastendreirad 345 Retro nun alternativ mit seitlich offener Kabine ohne Türen an. Dadurch sinkt der Nettopreis für das 2,82 Meter lange Transportfahrzeug in der Pritschenausführung um 1460 Euro auf 12.485 Euro. Neben dem Standardkofferaufbau für bis 300 Kilogramm Ladung stehen auch spezielle Aufbauten wie Verkaufsfahrzeug oder Foodtruck zur Verfügung.

Das Ari 345 Retro erinnert an die nicht mehr erhältliche Ape von Vespa, ist als Kleinkraftfahrzeug 45 km/h schnell und bietet mit dem optionalen Lithium-Eisenphosphat-Akku eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Mit der einfachen, überdachten Basisversion und der schnittigen K-Ausführung bietet das Unternehmen aus Borna bei Leipzig nun vier verschiedene Karosserievarianten für das 345 an. (aum)



