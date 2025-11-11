Autokosten des Dacia Bigster auf Kleinwagenniveau

ADAC bestätigt Dacias Preis-Wert-Strategie. Im aktuellen Autokosten-Check des Automobilclubs belegen alle Modelle der rumänischen Renault-Tochter in ihren Fahrzeugklassen die Top-Plätze. Vor allem der neue Bigster liegt dabei mit 42,2 Cent pro Kilometer in der Mittelklasse (ADAC-Einstufung) mit deutlichem Abstand vor den Zweit- und Drittplatzierten in seiner Klasse. Das ist ein Wert, der ansonsten eher im Kleinwagenbereich zu finden ist. In der regelmäßigen Analyse werden die tatsächlichen Mobilitätskosten eines Modells pro gefahrenen Kilometer auf den Cent genau berechnet.

Der Vergleich der tatsächlichen Mobilitätskosten ist eine wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung. Denn neben dem Anschaffungspreis werden auch Wertverlust, Kraftstoffverbrauch, Service- und Reifenkosten sowie Steuern und Versicherung mit eingerechnet. Grundlage dafür sind 75.000 Kilometer Gesamtlaufleistung über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg. Dacia hat ausgerechnet, dass sich beim Bigster der Vorsprung von 18,4 Cent vor dem Zweitplatzierten in seiner Klasse am Ende auf insgesamt 13.800 Euro summiert, die Kunden in diesem Zeitraum sparen können.



Bei den Kleinstwagen liegt der Dacia Spring mit 35,4 Cent vorne, der Sandero bei den Kleinwagen mit noch einmal einem halben Cent weniger und der Jogger (42,9 Cent) in der Kompaktklasse sowie der Duster mit 44,4 Cent bei den kompakten SUV.



In der – laut ADAC – oberen Mittelklasse schneidet der Skoda Superb Combi mit 67,1 Cent am besten ab, in der Oberklasse ist es der Porsche Taycan mit fast den doppelten Kosten (130,8 Cent). (aum)