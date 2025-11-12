Logo Auto-Medienportal
Die zweite Ausgabe des neuen Web-Journals ist da: Der V8 lebt!

aum – 12. November 2025

Die zweite Ausgabe der Web-Journals ist sofort für Insider und Jedermann im Netz erreichbar unter https://auto-motive.net, am besten gleich als Lesezeichen einrichten. Wir wundern uns über die Renaissance der Achtzylinder-Verbrenner in den USA, sprechen mit dem Deutschlandchef Thomas Thomas Goldboom über die Rolle der Marke Citroën bei Stellantis und seine Pläne für Deutschland, staunen über einen Renault R5 und haben noch andere Spezialitäten im Blick.

