Neuer Alfa Romeo Tonale startet bei 41.400 Euro

aum – 11. November 2025

Die deutschen Alfa Romeo-Händler nehmen ab sofort Bestellungen für den neuen Tonale entgegen. Das italienische Kompakt-SUV ist als Mild- und Plug-in-Hybrid sowie als Diesel in vier serienmäßigen Ausstattungslinien erhältlich. Die Preisliste startet ab 41.400 Euro für das Basismodell Ibrida mit 175 PS (129 kW) starkem Mildhybrid-Antrieb.

Der Tonale Ibrida Plug-In Q4 leistet 270 PS (199 kW) und bietet serienmäßig Allradantrieb (e4WD) mit einem Elektromotor an der Hinterachse. Die Dieselversion mit unveränderten 130 PS (96 kW) soll voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2026 das Angebot ergänzen. Alle drei Antriebe sind mit vier Ausstattungen kombinierbar, inklusive der Topversion Sport Speciale, die zu Preisen ab 51.300 Euro (Tonale Diesel) angeboten wird. (aum)

