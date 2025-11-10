Logo Auto-Medienportal
Kia holt Disney aufs Display

aum – 10. November 2025

Kia geht eine Kooperation mit Disney ein und holt beliebte Figuren auch von Pixar, Marvel, National Geographic und Star Wars auf das Display des Infotainmentsystem. Die Themenwelten reichen von „Der König der Löwen“ und „Toy Story“ bis zu „The Avengers“ und „The Mandalorian“. Sie werden mit charakteristischen Grafiken und Designelementen in das Infotainmentsystem integriert.

Zu den ersten Themen gehören Marvels „The Avengers“, Disneys „Mickey & Friends“ und Pixars „Toy Story“ sowie „Star Wars“. Bis Ende 2026 sollen etwa 30 Themen erhältlich sein. Im Kia Connect Store wird ein eigener Disney-Bereich eingerichtet, in dem Nutzer auf die verfügbaren Themen zugreifen können. Eine speziell zusammengestellte Disney-Aktionsseite wird außerdem die Möglichkeit zur Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen und Kampagnen bieten. (aum)

Kia holt Disney-Figuren und Themenwelten auch von Pixar, Marvel, National Geographic und Star Wars ins Infotainmentsystem.

