Die Essen Motor Show gibt den Klassikern mehr Raum

aum – 10. November 2025

Die Essen Motor Show wird im kommenden Jahr die Hallen für klassische Fahrzeuge vom bisherigen Ausrichter SIHA übernehmen und damit alleiniger Verantwortlicher der gesamten Veranstaltung. Die Halle 1 wird für Youngtimer reserviert, Halle 2 gehört den Oldtimern. In beiden Hallen werden Händler, Clubs und private Verkäufer ihr Angebot präsentieren. Zusätzlich sind zwei Verkaufsmeilen vorgesehen mit Ersatzteilen und Zubehör, Modellautos, Fahrzeug-Pflegeprodukten, Literatur und Kleidung. Geplant sind auch ein Schwerpunkt auf klassischen Motorsport sowie der Besuch ehemaliger Rennfahrer.

Zudem wird es in beiden Hallen wechselnde Specials zu Jubiläen geben. Der schönste Youngtimer und der wertvollste Oldtimer werden prämiert. Als weitere Neuerung wird die Essen Motor Show ab 2026 einen Car Market umfassen. Gewerbliche und private Anbieter können ihre Fahrzeuge zum Verkauf anbieten, insgesamt stehen dafür 146 Ausstellungsplätze in Halle 1A zur Verfügung. Mit diesem neuen Angebot wird die Essen Motor Show erstmals wieder das gesamte Gelände der Messe Essen belegen.

Die Essen Motor Show 2026 findet vom vom 28. November bis 6. Dezember statt (Preview Day: 27. November). In diesem Jahr dauert sie vom 29. November bis 7. Dezember. Preview Day ist der 28. November. Ab diesem Tag können sich auch die Aussteller für das nächste Jahr anmelden. (aum)

Essen Motor Show 2024.

Essen Motor Show 2024.

Essen Motor Show 2024.

Essen Motor Show 2024.

