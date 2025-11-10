Logo Auto-Medienportal
Cupra wirft einen etwas anderen Blick auf Miss Germany

aum – 10. November 2025

Cupra startet eine Kooperation mit dem Wettbewerb Miss Germany. Dabei geht es weniger um die Idee des klassischen Schönheitswettbewerbs, sondern um das Bild moderner, selbstbewusster Frauen, um Selbstverwirklichung, Diversität und authentische Geschichten. Neben dem Titel wird eine neue Auszeichnung in Leben gerufen. Anstelle klassischer Jurypreise rückt der neue „Inspiration Award“ von Cupra die gegenseitige Inspiration in den Mittelpunkt. Die Teilnehmerinnen von Miss Germany wählen selbst, welche andere Teilnehmerin sie am meisten inspiriert hat. Begleitend gibt es eine filmische Social-Media-Kampagne unter dem Motto „Wir sind hier, um das Unmögliche zu tun“. In Interviews und Kurzvideos erzählen die Teilnehmerinnen ihre Geschichte.

Cupra begleitet die gesamte Miss-Germany-Season 2025/26 – von der Roadshow im Sommer über die Masterclasses bis zum Finale am Weltfrauentag (7. März), das dieses Mal erstmals im TV auf Sixx und der Streamingplattform Joyn ausgestrahlt wird. (aum)

Bilder zum Artikel
Cupra begleitet die Miss-Germany-Season 2025/26.

Cupra begleitet die Miss-Germany-Season 2025/26.

Photo: Cupra via Autoren-Union Mobilität

