Neue Topausstattung beim Opel Mokka

Opel führt für den Mokka die neue Topausstattung „Ultimate“ ein. Zu Preisen ab 31.740 Euro bieten die Extras einen Preisvorteil von rund 20 Prozent gegenüber der Einzelbestellung. Zum Serienumfang gehören unter anderem das Infotainment- und Komfort-Paket, die 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera, das blendfreie Intelli-Lux-Matrix-Licht, das schwarze Dach und ebenfalls schwarze 18-Zoll-Bicolor-Leichtmetallrädern. Wahlweise kann noch für 400 Euro das Winter-Paket mit Sitz- und Lenkradheizung dazu bestellt werden. (aum)