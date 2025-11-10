Logo Auto-Medienportal
Lexus schlägt weiter auf

10. November 2025

Lexus setzt seine 2023 begonnene Zusammenarbeit mit dem Tennisverband ATP für weitere drei Jahre fort. Bis 2028 bleibt die Marke offizieller Automobilpartner der ATP Tour und wird bei verschiedenen Turnieren die Fahrzeuge für Spieler, Offizielle und Gäste stellen. Lexus wird auch bei den Nitto ATP Finals in Turin präsent sein. Bei dem Saisonhöhepunkt treten die acht besten Spieler der Welt im Herreneinzel und -doppel gegeneinander an. Bei den Rolex Paris Masters stellt Lexus das offizielle Fahrzeug.

Darüber hinaus tritt der Autohersteller bei weiteren Veranstaltungen sowie als Titelpartner von ATP Head2Head auf, einer Online-Serie, in der Topstars in verschiedenen unterhaltsamen Sportwettbewerben außerhalb des Tennisplatzes gegeneinander antreten. (aum)


Lexus verlängert die Partnerschaft mit dem Dachverband des globalen Profi-Herrentennis (von links): Eno Polo, CEO der ATP, und Europachef Andre Schmidt.

