Lexus schlägt weiter auf

Lexus setzt seine 2023 begonnene Zusammenarbeit mit dem Tennisverband ATP für weitere drei Jahre fort. Bis 2028 bleibt die Marke offizieller Automobilpartner der ATP Tour und wird bei verschiedenen Turnieren die Fahrzeuge für Spieler, Offizielle und Gäste stellen. Lexus wird auch bei den Nitto ATP Finals in Turin präsent sein. Bei dem Saisonhöhepunkt treten die acht besten Spieler der Welt im Herreneinzel und -doppel gegeneinander an. Bei den Rolex Paris Masters stellt Lexus das offizielle Fahrzeug.

Darüber hinaus tritt der Autohersteller bei weiteren Veranstaltungen sowie als Titelpartner von ATP Head2Head auf, einer Online-Serie, in der Topstars in verschiedenen unterhaltsamen Sportwettbewerben außerhalb des Tennisplatzes gegeneinander antreten. (aum)





