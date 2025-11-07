Das Känguru hüpft bald wieder

Nach der 3 1/2 belebt Moto Morini mit der Kanguro eine weitere alte Modellbezeichnung wieder. Hinter der Enduro steckt diesmal ein 300 Kubikzentimeter großer 34-PS-Motor (25 kW), der seine Höchstleistung bei 9000 Umdrehungen abgibt. Das maximale Drehmoment beträgt 27 Newtonmeter, die 500 Touren vorher anliegen. Drehzahl ist also gefordert. Dafür hegt die Moto Morini Kanguro 300 ernste Offroad-Absichten. Jeweils 25 Zentimeter Federweg und eine Bodenfreiheit von üppigen 28 Zentimetern laden zum Hüpfen ein. Das 21 Zoll große Vorderrad paart Morini mit einem 18-Zöller hinten.

Das Trockengewicht liegt bei 145 Kilogramm, die Sitzhöhe beträgt 88 Zentimeter und der Tank fasst 14 Liter. Das ABS ist abschaltbar. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 130 km/h angegeben. Neben der Standardversion gibt es die acht Kilo schwerere Rally, die unter anderem über eine Windschutzscheibe und einen heruntergezogenen Kotflügel verfügt.



Die Markteinführung ist für die zweite Hälfte nächsten Jahres vorgesehen. (aum)



