Vorschau: Von Zündschlüsseln, Emotionen, Analysen und Popkultur

Ja, es gibt sie noch: Neuwagen mit Zündschlüssel, Handschaltung und überschaubarer Leistung zum günstigen Preis. Wir stellen einen von ihnen im Praxistest vor, den Citroën C3 Aircross. Mehr Emotionen verströmt Honda mit dem Prelude, der im Frühjahr 2026 auf den Markt kommt und mit einem Vollhybridsystem ausgestattet ist. Eine weitere Besonderheit des 2+2-sitzigen Sportcoupés, das wir vorab fahren konnten, ist die so genannte „S+ Shift“-Technologie, die trotz des Fehlens eines herkömmlichen Getriebes schnelle Gangwechsel simuliert.

Peugeot taucht derweil in die Videospielewelt von Fortnite ein und präsentiert sich dort mit einer eigenen Stadt – und einem eigenem Auto. Was steckt hinter dem Polygon Concept? Und noch ein Stück populäre Kultur: Eine berühmte Comicfigur wird in Kürze aufs Elektroauto umsteigen.



Zurück zur Realität: Eine Umfrage der Analysten von Yougov bescheinigt deutschen Autobauern weltweit das höchste Qualitätsimage, während die japanischen Hersteller beim Preis-Leistungs-Verhältnis führen. Deutlich schlechter schneiden bei den Befragten aus 16 Ländern Amerikaner und Chinesen ab.



Darüber hinaus erhalten Sie bei uns tagesaktuell weitere Nachrichten über Autos, Zweiräder und Verkehrspolitik. (aum)



