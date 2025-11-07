Logo Auto-Medienportal
Bagger World Cup: Harley-Davidson läuft sich warm

aum – 7. November 2025

Der „Harley-Davidson Bagger World Cup“, der im kommenden Jahr seine Premiere feiert, nimmt allmählich Formen an. Mittlerweile wurden das offizielle Logo für die Serie und auch der Prototyp einer Rennmaschine vorgestellt. Auch die ersten Teams wurden benannt. Gefahren wird im Rahmen von sechs Moto GPs, darunter auch je einer in den Niederlanden und in Österreich (Finale). Das erste Rennen startet am letzten März-Wochenende in Austin, Texas. Der Rest findet in Europa statt. Es gibt jeweils zwei Läufe.

Basis für die Rennmotorräder aus Milwaukee bildet die Grand-American-Touring-Plattform der Marke. Sie wiegen rund 280 Kilogramm, leisten mehr als 200 PS und erreichen Geschwindigkeiten von über 300 km/h. Das offizielle Emblem der Meisterschaft ist eine Weiterentwicklung des „Bar & Shield“-Markensignets. Ihre Teilnahme angemeldet haben inzwischen Saddlemen Racing (USA), Joe Rascal Racing aus Australien und das italienische Team Cecchini Racing. Damit sind fast die Hälfte der Startplätze vergeben. Konzipiert ist der Bagger World Cup für sechs bis acht Teams mit insgesamt zwölf bis 16 Fahrern. (aum)

