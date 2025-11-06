Renault Twingo E-Tech: Ikonischer Stromer für kleines Geld

Knuffig, kultig und vor allem günstig: Mit einem Einstiegspreis von unter 20.000 Euro kehrt der Renault Twingo als Elektroauto zurück und avanciert zum Preisbrecher unter den Stromern. Selbst Hybrid- und Verbrennerfahrzeuge haben bei diesem attraktiven Einstiegspreis das Nachsehen. Während die deutsche Konkurrenz noch zögert, bringt Renault das kleine Elektroauto als erschwingliches Alltagsmodell im März auf den Markt bringen.

Bereits das im Oktober 2024 in Paris gezeigte Showcar verriet die Richtung der Neuauflage: eine Retro-Optik mit halbrunden Kulleraugen und Designzitaten des Ur-Twingo von 1993, den der damalige Chefdesigner Patrick Le Quément entwarf, kombiniert mit modernen Akzenten. Dabei bleibt das Serienmodell nah am Concept-Car.



Während das Vorbild ein Dreitürer war, rollt der neue Twingo mit zwei zusätzlichen Pforten an und wird zum praktischen Fünftürer. Solide Bügelgriffe rundum ersetzen die bündig angeordneten Türöffner des Konzeptautos, die bisher hinten in der C-Säule versteckt waren.

Der Twingo ist rund 3,75 Meter lang und bietet Platz für bis zu vier Passagiere. Für einen Kleinwagen ist die Bewegungsfreiheit vorne angenehm. Im Fond kann es dagegen über den Köpfen von großen Mitfahrern ab etwa 1,85 Meter etwas eng werden. Dafür ist die Kniefreiheit in Ordnung, da sich die Rücksitze einzeln um bis zu 17 Zentimeter in der Länge verschieben lassen. Eine umklappbare Beifahrerlehne schafft zudem Platz für lange Transportgüter und sorgt für eine zusätzliche Variabilität. Auch das Kofferraumvolumen ist mit 360 bis 960 Litern groß genug bemessen.



Das Cockpit ist anders aufgebaut als bei den elektrischen Modellen R 4 und R 5. So kommt im Twingo ein freistehender Zehn-Zoll-Touchscreen für das Multimediasystem zum Einsatz. Darüber hinaus gibt es große Drehregler für die Klimatisierung sowie einen dominanten Warnblinkschalter rechts daneben, der an den ersten Twingo erinnert. Generell ist das Armaturenbrett zweifarbig gestaltet. Während das Dekor bei der Basisvariante weiß ist, ist es bei der Topausstattung in Wagenfarbe lackiert.



Für den Antrieb sorgt ein Elektromotor mit einer Leistung von 60 kW (82 PS) und einem maximalen Drehmoment von 175 Newtonmetern. Damit beschleunigt der Twingo in 12,1 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird zugunsten der Reichweite bei 130 km/h elektronisch abgeriegelt. In Verbindung mit einer Batteriekapazität von 27,5 kWh soll der ikonische Cityflitzer bis zu 263 Kilometer (gemäß WLTP-Norm) weit kommen.



Der Twingo ist das erste Modell aus der Renault Group, das mit einer LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) ausgestattet ist. Diese robuste und kostengünstige Technologie nutzt reichlich vorhandene Rohstoffe wie Eisen und Phosphat und kommt ohne kritische Metalle wie Kobalt und Nickel aus. Damit verringert Renault die Abhängigkeit von sensiblen Materialien und stärkt die Nachhaltigkeit der Batterieproduktion.



Die Franzosen sind stolz darauf, dass Twingo-Serienmodell in der Rekordzeit von nur 24 Monaten entwickelt zu haben – wesentlich schneller als jedes andere Modell in der Geschichte von Renault. Die Batterietechnik wurde vom hauseigenen ACDC-Entwicklungszentrum in China bereitgestellt, während die Fahrzeugentwicklung selbst in Frankreich stattfand. Produziert wird der Twingo E-Tech dann in Slowenien. Und mit einem geringen Gewicht von nur rund 1200 Kilogramm zählt der zählt der kleine Stromer zu den leichteren Elektroautos seiner Klasse. (aum)

