Der Fahrzeugschein wird digital

aum – 6. November 2025

Ab sofort können Bürger ihren Fahrzeugschein auf dem Smartphone in einer App hochladen und dort jederzeit abrufen. Das Dokument muss dann nicht mehr in Papierform auf Auto- oder Motorradfahrten mitgeführt werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger haben heute gemeinsam mit dem Präsidenten des Kraftfahrt-Bundesamtes Richard Damm die neue i-Kfz-App gestartet.

Die Anwendung wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr vom Kraftfahrt-Bundesamt und der Bundesdruckerei entwickelt. Sie erfüllt rechtlich die bisherige Mitführpflicht und wird ab Anfang 2026 auch juristischen Personen, wie Flottenbetreibern, zur Verfügung stehen.

„Der Fahrzeugschein ist ab sofort immer griffbereit auf dem Smartphone dabei – ohne langes Grübeln, wo er denn zuletzt gewesen sein könnte“, sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Das oft oft mühselige Suchen nach dem Dokuments habe mit der App ein Ende.

„Die digitale Weitergabe des Fahrzeugscheins an Dritte, zum Beispiel an eine Werkstatt, ist problemlos möglich. Zudem erhalten die Nutzer automatische Updates, wie Erinnerungen an anstehende Hauptuntersuchungen, und müssen sich somit nicht mehr selbst um die Terminverwaltung kümmern“, erläuterte KBA-Präsident Richard Damm. (aum)

Kfz-Schein.

Photo: Autoren-Union Mobilität

