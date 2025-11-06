Über Nacht nach Malmö

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bieten ab Mitte April 2026 bietet zusammen mit privaten Bahnunternehmen RDC Deutschland eine neue Nachtzugverbindung von Basel nach Kopenhagen und Malmö an. Der Euronight fährt dreimal pro Woche.

Zwischenhalte gibt es unter anderem in Freiburg (Breisgau), Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt/Main Süd, Hamburg, Padborg, Kolding, Odense, Hoeje Taastrup und Kobenhavns Lufthavn. Ein Halt am Hauptbahnhof in Kopenhagen ist aus Zeitgründen nicht vorgesehen, die dänische Hauptstadt ist jedoch ab Hoeje Taastrup oder Kobenhavns Lufthavn in rund 15 Minuten mit der S-Bahn erreichbar.



Die Abfahrt in Basel ist jeweils mittwochs, freitags und sonntags um 17.35 Uhr, Ankunft in Malmö ist jeweils um 9.35 Uhr. Von Malmö verkehren die Züge donnerstags, samstags und montags um 18.57 Uhr und erreichen Basel SBB jeweils um 11.30 Uhr.



Der Euronight bietet in Schlaf-, Liege- und Sitzwagen rund 350 Reisenden Platz, ein barrierefreies Abteil sowie ein Bistro zwischen Basel und Padborg. Fahrten können ab sofort gebucht werden. (aum)



