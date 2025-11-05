EICMA 2025: Lambretta geht unter die Stromer

Lambretta stellt auf der EICMA (-9.11) zwei Neuheiten. Mit dem Elettra S stellt die Marke ihren ersten Elektro-Roller vor. Er hat eine Dauerleistung von 4 kW (5,5 PS) und gibt in der Spitze 6 kW (8 PS) ab. Das maximale Drehmoment beträgt 100 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 90 km/h, die Reichweite im Eco-Modus bei bis zu 120 Kilometern. Ungewöhnlich für einen Scooter ist der Monostoßdämpfer hinten.

Mit dem J bringt die Marke eine neue Modellreihe mit Stahlkarosserie, die sich stark am Original von 1964 orientiert. Es wird eine Version mit 125 und eine mit 200 Kubik geben. Das Ur-Modell gab es als 125er und als 50er.



Der Elettra S ist für das zweite Halbjahr 2026 angekündigt und soll um die 6500 Euro kosten. Die Lambretta J (für Junior) ist für das Frühjahr zum Preis von etwa 4200 Euro angekündigt. (aum)



