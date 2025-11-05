Mehr als jeder fünfte Neuwagen ist ein E-Auto

Im Oktober sind die Pkw-Neuzulassungen mit 250.133 Fahrzeugen gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 7,8 Prozent gestiegen. Der private Anteil stieg stärker als der gewerbliche: 65,6 Prozent (plus 5,9 Prozent) der Neuwagen wurden gewerblich und 34,4 Prozent (+11,8 %) privat zugelassen, teilte heute das Kraftfahrt-Bundesamt mit.

BMW und Auto wuchsen im zweistelligen Prozentbereich, alle anderen legten ebenfalls zu. Einzige Ausnahme ist Porsche mit einem Rückgang der Neuanmeldungen um fast zwölf Prozent. Marktführer bleibt VW mit 19,3 Prozent aller neuen Pkw.



Bei den Importmarken mit mindestens fünfstelligen Verkaufszahlen legte Skoda mit 23,6 Prozent und einem Marktanteil von 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat am deutlichsten zu und bleibt erfolgreichste ausländische Marke. Dahinter folgt Seat mit 12,6 Prozent und einem Anteil von 5,3 Prozent. Unter den volumenstärkeren Importeuren mit mehr als 4000 Neuzulassungen zeigte sich ein unterschiedliches Bild. Die Spannbreite reicht von Hyundai mit einem Plus von 14,7 Prozent bis zu Peugeot mit 31,3 Prozent weniger Neuzulassungen als im Oktober 2024.



Mehr als jeder fünfte Neuwagen war ein Elektroauto (plus 47,7 Prozent). Sie kamen auf einen Anteil von 21 Prozent. Plug-in-Hybride legten sogar um 60 Prozent zu und machten 12,4 Prozent aller Anmeldungen aus. Der Anteil von Benzinern ging auf 25,9 Prozent (-12,9 %) zurück, der von Diesel-Pkw auf 12,2 Prozent (-15,8 %). Der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller neu zugelassenen Fahrzeuge sank um 11,4 Prozent auf 100,6 Gramm pro Kilometer. (aum)