Diesel verteuert sich gegenüber der Vorwoche leicht

Während der Preis für Super E10 im Vergleich zur Vorwoche unverändert ist, hat sich Diesel leicht verteuert – das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Demnach kostet ein Liter Super E10, wie bereits in der Vorwoche, im bundesweiten Mittel 1,677. Der Preis für einen Liter Diesel zog hingegen um 0,6 Cent an und liegt aktuell im Schnitt bei 1,613 Euro.

Weitgehend unverändert sind derzeit die Rohölnotierungen: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet wie in der Vorwoche knapp über 64 US-Dollar. Spürbar verschlechtert aus Verbrauchersicht hat sich jedoch der Kurs des Euro gegenüber dem US-Dollar. Die europäische Währung notiert unterhalb der Marke von 1,15 Euro je Dollar – so niedrig wie zuletzt Ende Juli. Dies führt dazu, dass Ölimporte etwas teurer werden, weil Rohöl in US-Dollar bezahlt wird. Eine Erklärung für die Verteuerung des Diesel-Kraftstoffs dürfte auch in der jetzt begonnenen Heizperiode und der gestiegenen Nachfrage zu finden sein. Ungeachtet dessen ist Diesel aus Sicht des ADAC derzeit um einige Cent zu teuer. (aum)