Kaputtes Glas kostet Kfz-Versicherer zwei Milliarden Euro

Kaputte Windschutzscheiben, Seitenfenster, Frontscheinwerfer und Rückleuchten führen zu immer höheren Kosten. „Im vergangenen Jahr haben die deutschen Autoversicherer rund 2,2 Millionen Glasbruchschäden an kaskoversicherten Pkw reguliert und dafür die Rekordsumme von fast 2 Milliarden Euro gezahlt“, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Der Austausch oder die Reparatur der Verglasung werde immer teurer. Im Schnitt kostete ein Glasbruch-Schaden im vergangenen Jahr 900 Euro. Das sind sieben Prozent mehr als 2023.

Wie für alle Autoreparaturen macht die Versicherungswirtschaft auch hier steigende Werkstattkosten für die Entwicklung aus. Windschutzscheiben kosten laut GDV heute über 50 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren, Rückleuchten fast 90 Prozent. Zudemweitens steigen die Stundensätze der Werkstätten, allein im vergangenen Jahr um rund acht Prozent. Und drittens macht der technische Fortschritt die Arbeiten komplizierter: „Ein Assistenzsystem macht auch den Austausch einer einfachen Windschutzscheibe teurer, weil Sensoren und Kamerasysteme neu kalibriert werden müssen“, so Asmussen.



Da sich diese höheren Reparaturkosten nicht nur bei kaputter Verglasung, sondern bei nahezu allen Schäden in der Kfz-Versicherung niederschlagen, haben die Kfz-Versicherer in den vergangenen zwei Jahren Verluste von insgesamt rund fünf Milliarden Euro gemacht. Viele Kfz-Versicherer haben daraufhin ihre Beiträge angepasst. Für das Jahr 2025 rechnet der GDV mit einer Rückkehr der Sparte in die versicherungstechnische Gewinnzone, geht aber von einem weiterhin hohen Preisdruck aus.



Ist die Verglasung am Auto gerissen oder gebrochen, muss sie so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Auch ein Steinschlag in der Windschutzscheibe sollte umgehend repariert werden. Die Kosten dafür trägt die Voll- beziehungsweise Teilkaskoversicherung. Auf den persönlichen Schadenfreiheitsrabatt hat ein Glasbruchschaden keinen Einfluss. (aum)



