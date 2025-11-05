Logo Auto-Medienportal
Zweiter „Service-Azubi-Tag“ bei Toyota

aum – 5. November 2025

Nach dem erfolgreichen Auftakt vor einem Jahr hat Toyota Deutschland erneut zum „Service-Azubi-Tag“ in die Unternehmenszentrale nach Köln-Marsdorf eingeladen. An zwei Veranstaltungstagen nahmen insgesamt rund 300 Auszubildende aus Toyota-Partnerbetrieben teil. Im Mittelpunkt stand die praxisnahe Vermittlung von Wissen rund um die Marke, ihre Werte und die vielfältigen beruflichen Perspektiven im Servicebereich.

Das Programm wurde durch interaktive Stationen und Kurzvorträge zu Themen wie Kundenbindung, Elektromobilität, Konnektivität und digitalen Services ergänzt. Auch praktische Übungen und ein Besuch der Toyota Collection – einer der größten Sammlungen von Fahrzeugen der Marke außerhalb Japans – waren Teil der Veranstaltung. Continental unterstützte den Azubi-Tag als Partner und präsentierte eine eigene Station zum Thema saisonale Bereifung. (aum)

Toyota veranstaltete in der Deutschlandzentrale in Köln-Marsdorf seinen zweiten „Service-Azubi-Tag“.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

