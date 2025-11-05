Logo Auto-Medienportal
Henning Schulzki wird VWN-Vertriebschef

aum – 5. November 2025

Henning Schulzki wird zum neuen Jahr die Leitung des Deutschlandvertriebs von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) übernehmen. Er folgt auf Thomas Schulz, der das Unternehmen zum Jahresende im Rahmen einer Altersregelung auf eigenen Wunsch verlässt.

Henning Schulzki ist seit über zwei Jahrzehnten im Automobilvertrieb tätig und verfügt über umfassende nationale und internationale Vertriebserfahrung innerhalb des VW-Konzerns. Er leitet seit über drei Jahren den Pkw-Vertrieb im chinesischen Joint Venture SAIC. Zuvor war er unter anderem als Leiter Vertrieb & Marketing der Gläsernen Manufaktur Dresden bei der Volkswagen Sachsen GmbH sowie als Head of Fleet Strategy and Rent a Car Business Vertrieb Europa bei der Volkswagen AG tätig. In der Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD) verantwortete Henning Schulzki in Hamburg sowohl die Vertriebsleitung für die Marke VW als auch zuvor bereits für Skoda. Seine berufliche Laufbahn begann Schulzki mit einer Ausbildung zum Automobilkaufmann später folgte ein Studium der Automobilwirtschaft an der Bundesfachschule für Betriebswirtschaft im Kraftfahrzeuggewerbe (BFC) in Northeim. (aum)

Henning Schulzki.

Henning Schulzki.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Henning Schulzki.

Henning Schulzki.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

