Der Citroën Ami geht surfen

aum – 5. November 2025

Citroën setzt die 2016 begonnene Zusammenarbeit mit dem australischen Surfwear-Anbieter Rip Curl fort und begleitet in dieser Woche die internationalen Finals des „Rip Curl Grom Search“ an der französischen Atlantikküste. Da sich der Wettbewerb an Nachwuchstalente unter 16 Jahren richtet, hat der Automobilhersteller ein ganz besonderes Konzeptfahrzeug mitgebracht: den Ami Buggy Rip Curl Vision.

Die Surf-Ausgabe des 45 km/h schnellen elektrischen Leichtkraftfahrzeugs für Fahrer ab 15 Jahren zeichnet sich unter anderem durch Fußmatten aus recycelten Surfanzügen, eine tragbare Dusche und Umkleidematte für sauberes Einsteigen nach dem Surfen aus. Außerdem gibt es eine wasserdichte Tasche für nasse Ausrüstung und ein zusammenklappbares, wasserdichtes Ablagefach auf der Beifahrerseite sowie natürlich Dach- und Seitenhalterungen für Surfbretter. Dazu gibt es als passende Accessoire ein Surfbrett mit sitzbezugsgleichen Motiven und „Citroën x Rip Curl“-Kennung sowie einen Wachskamm in Ami-Form. (aum)

Bilder zum Artikel
Citroën Ami Buggy Rip Curl Vision.

Citroën Ami Buggy Rip Curl Vision.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

