EICMA 2025: Die Ducati Hypermotard wird deutlich leichter

Ducati setzt die Erneuerung seiner V2-Modelle fort und präsentiert auf der EICMA (–9.11.) die neue Hypermotard mit dem 890-Kubik-Motor. Er leistet hier 120 PS (88 kW). Mit 13 Kilogramm (bzw. 14 kg bei der SP) ist die Hypermotard V2 deutlich leichter als die Vorgängerin 950. In der SP-Ausführung bietet sie unter anderem ein Carbon-Vorderradschutzblech, das goldene Öhlins-Fahrwerk und kräftigere. Mit einer speziellen Lackierung erinnert sie außerdem an den ersten Prototyp der ersten Hypermotard, der 1100, vor 20 Jahren.

Ebenfalls zu sehen sind in Mailand ein Vorgeschmack auf die nächste Desert X und die Desmo 450 MX als Enduro. Zudem kehrt bei der Panigale V2 und der Streetfighter V2 die gelbe Farbe Giallo Ducati zurück. (aum)



