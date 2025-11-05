Logo Auto-Medienportal
EICMA 2025: Die Ducati Hypermotard wird deutlich leichter

aum – 5. November 2025

Ducati setzt die Erneuerung seiner V2-Modelle fort und präsentiert auf der EICMA (–9.11.) die neue Hypermotard mit dem 890-Kubik-Motor. Er leistet hier 120 PS (88 kW). Mit 13 Kilogramm (bzw. 14 kg bei der SP) ist die Hypermotard V2 deutlich leichter als die Vorgängerin 950. In der SP-Ausführung bietet sie unter anderem ein Carbon-Vorderradschutzblech, das goldene Öhlins-Fahrwerk und kräftigere. Mit einer speziellen Lackierung erinnert sie außerdem an den ersten Prototyp der ersten Hypermotard, der 1100, vor 20 Jahren.

Ebenfalls zu sehen sind in Mailand ein Vorgeschmack auf die nächste Desert X und die Desmo 450 MX als Enduro. Zudem kehrt bei der Panigale V2 und der Streetfighter V2 die gelbe Farbe Giallo Ducati zurück. (aum)

Bilder zum Artikel
Ducati Hypermotard V2 und SP (links).

Ducati Hypermotard V2 und SP (links).

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2.

Ducati Hypermotard V2.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2.

Ducati Hypermotard V2.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2.

Ducati Hypermotard V2.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2.

Ducati Hypermotard V2.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2.

Ducati Hypermotard V2.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2.

Ducati Hypermotard V2.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2.

Ducati Hypermotard V2.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2.

Ducati Hypermotard V2.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2.

Ducati Hypermotard V2.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2.

Ducati Hypermotard V2.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2.

Ducati Hypermotard V2.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2 SP.

Ducati Hypermotard V2 SP.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2 SP.

Ducati Hypermotard V2 SP.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2 SP.

Ducati Hypermotard V2 SP.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2 SP.

Ducati Hypermotard V2 SP.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2 SP.

Ducati Hypermotard V2 SP.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2 SP.

Ducati Hypermotard V2 SP.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2 SP.

Ducati Hypermotard V2 SP.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2 SP.

Ducati Hypermotard V2 SP.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Hypermotard V2 SP.

Ducati Hypermotard V2 SP.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Noch in Camouflage: Die Ducati Desert X des Modelljahrs 2026.

Noch in Camouflage: Die Ducati Desert X des Modelljahrs 2026.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Noch in Camouflage: Die Ducati Desert X des Modelljahrs 2026.

Noch in Camouflage: Die Ducati Desert X des Modelljahrs 2026.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ducati Desmo 450 MX Enduro.

Ducati Desmo 450 MX Enduro.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

