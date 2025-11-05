Logo Auto-Medienportal
EICMA 2025: Die BSA Bantam sucht das Abenteuer

aum – 5. November 2025

BSA stellt auf der EICMA (–9.11.) auf Basis der gerade erst eingeführten Bantam den Prototyp der Thunderbolt vor. Das Adventure-Bike mit dem 334 Kubikzentimeter großen Einzylinder und 29 PS (21 kW) soll Mitte nächsten Jahres auf den Markt kommen. Die Thunderbolt hat einen 15,5-Liter-Tank, drei ABS-Modi und eine Traktionskontrolle sowie Bluetooth-Konnektivität samt Turn-by-Turn-Navigation. Vorne ist ein 21-Zoll-Rad montiert. Vorne sollen es 20 Zentimeter Federweg sein, hinten 18 Zentimeter.

Die von der indischen Firma Classic Legends im Mahindra-Konzern wiederbelebte britische Motorradmarke wird in Deutschland von KSR aus Österreich vertrieben und bietet aktuell drei Modelle an. (aum)

Bilder zum Artikel
BSA Thunderbolt.

BSA Thunderbolt.

Photo: BSA via Autoren-Union Mobilität

