Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Yamaha bringt Sondermodell zur Roller-Revolution von 2001

aum – 4. November 2025

2026 ist es 25 Jahre her, dass Yamaha mit dem T-Max 500 die Roller-Welt revolutionierte und einen Maxi-Scooter mit den Motorleistungen und Fahrwerkskomponenten eines Motorrads auf die Straße brachte. Zum Jubiläum der Baureihe, die das Sport-Scooter-Segment schuf, gibt es das Sondermodell „25th Anniversary“. Es ist mit einigen besonderen Merkmalen ausgestattet, darunter eine rote Sitzbank mit Doppelnähten und geschweißten Säumen, 3-D-Embleme sowie eine durchgehende Verkleidung in Dark Grey Metallic mit kontrastierenden Bumerangs in Light Grey. Darüber hinaus gibt es eine Motorschutzabdeckung mit einem klar eloxierten Ring und spezielle behandelte 15 Zoll-Felgen. Das Editionsmodell wird ein Jahr lang angeboten. (aum)

Weiterführende Links: Yamaha-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.

Photo: Yamaha via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Opel Vivaro, Generation A.
25 Jahre Opel Vivaro: Erfolgsmodell mit Tradition und Zukunft
1997 erscheint auf der IAA in Frankfurt die Studie Al2, neben der vorläufigen Modellbezeichnung wegen seiner Farbe mit dem Beinamen „Light Green“. Wenig später folgt „Light Blue“ auf der Tokyo Motor Show, eine dreitürige Variante namens Al2 open end mit variabler Ladefläche und Rolldach.
Im Rückspiegel: Kleiner Audi mit großen Ideen
Der einmillionste Opel aus Eisenach fährt vom Band (1999).
Im Rückspiegel: Ein kleiner Corsa ist der einmillionste Opel aus Eisenach
Yamaha T-Max Tech Max.
Der Yamaha T-Max bekommt ein Update
Die erste Generation des Skoda Fabia debütierte am 14. September 1999 auf der IAA in Frankfurt.
25 Jahre Skoda Fabia: Großes Jubiläum für den Kleinsten

Audio

Autonews vom 29. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren