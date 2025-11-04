Logo Auto-Medienportal
Der ultimative Alpine A 110

aum – 4. November 2025

Seine Tage sind gezählt, der Nachfolger wird rein elektrisch. Alpine bringt mit dem A 110 R Ultime noch einmal eine auf 110 Exemplare limitierte und leistungsgesteigerte Version der Baureihe. Mit Superbenzin stehen 325 PS (239 kW), mit Super Plus 345 PS (254 kW) zur Verfügung. Das Steuergerät erkennt den Kraftstoff automatisch und passt das Motormanagement entsprechend an. Die Drehzahlgrenze liegt in beiden Fällen bei 7000 Umdrehungen in der Minute. In unter vier Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h.

Äußerliche Merkmale des tiefergelegten Alpine A110 R Ultime sind Winglets an der Karosserie, die spezielle Motorhaube, Heckspoiler und doppelte Flaps sowie Räder mit unterschiedlichem Durchmesser vorne und hinten (18 bzw. 19 Zoll). Alpine offeriert vor allem für den Innenraum eine Reihe von Individualisierungsmöglichkeiten.

Die Preise beginnen bei 265.000 Euro. (aum)

