EICMA 2025: Der erste Roller von Zero

Zero, Pionier unter den Herstellern von Elektromotorrädern, zeigt auf der EICMA (–9.11.) seinen ersten Roller. Der LS 1 wird nur in Europa angeboten und erreicht eine Topspeed von 100 km/h. Eine Traktionskontrolle ist Serie. Der Zero verfügt über zwei austauschbare Batterien im Fahrzeugboden, so dass unter der Sitzbank Platz für ein Staufach bleibt. Alternativ zu einem Helm kann dort auch eine dritte Batterie untergebracht werden, die die Reichweite von 115 Kilometer auf 170 Kilometer erhöht. Auf den Markt kommen soll der Zero LS 1 noch in diesem Jahr. Der Preis ist noch offen. (aum)