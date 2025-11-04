Logo Auto-Medienportal
EICMA 2025: Yamaha zeigt elektrische Motocross-Maschine

aum – 4. November 2025

Nach der Teilnahme mit dem Prototyp TY-E in der EV-Klasse der Trial-Weltmeisterschaft geht Yamaha den nächsten Schritt. Auf der EICMA in Mailand (–9.11.) wird die YE-01 Racing Concept für Motocross-Meisterschaften präsentiert. Das Fahrzeug wurde in Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner Electric Motion (EM) aus Frankreich entwickelt. Der Prototyp soll in der Kategorie MXEP bei ausgewählten ausgewählten Läufen der Motocross-Weltmeisterschaft an den Start gehen. Die Fahrwerkskomponenten wurden zum größten Teil von der YZ 450 F übernommen. Der Elektromotor ist flüssigkeitsgekühlt und zugunsten eines vertrauten Fahrgefühls mit einer hydraulischen Kupplung gekoppelt. (aum)





