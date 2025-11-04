Logo Auto-Medienportal
EICMA 2025: Honda schickt die große Hornet auf die Reise

aum – 4. November 2025

Honda präsentiert auf der Mailänder EICMA (–9.11.) die CB 1000 GT. Basis für den Sporttourer ist die 1000er Hornet. Der Motor leistet in der 229 Kilogramm schweren GT mit 150 PS (110 kW) geringfügig weniger. Die Serienausstattung umfasst elektronisch gesteuerte Showa-Federelemente, abnehmbare Seitenkoffer, Hauptständer, ein fünffach verstellbares Windschild, Griffheizung, Quickshifter, Tempomat und Handprotektoren. Der Tank hat ein Volumen von 21 Litern. Als Normverbrauch gibt Honda sechs Liter auf 100 Kilometer an. Durch diverses Originalzubehör lässt sich der Reisekomfort noch weiter steigern.

Zur Verfügbarkeit und zum Preis machte Honda noch keine Angaben. (aum)

Bilder zum Artikel
Honda CB 1000 GT.

Honda CB 1000 GT.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

