Der Fiat Doblò feiert Jubiläum

Der Fiat Doblò wird ein Vierteljahrhundert alt. Aus diesem Anlass wird das Sondermodell „25th Anniversary“ aufgelegt, das ausschließlich als Kastenwagen (Länge L1) verfügbar ist. Die deutlich erweiterte Serienausstattung der Geburtstagsausgabe umfasst unter anderem das Infotainmentsystem mit Zehn-10-Zoll-Monitor, den Komfort-Fahrersitz sowie eine Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite mit Magic Cargo-System und die Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Der digitale Innenspiegel mit mehreren Ansichten ist ebenso an Bord wie eine 230-Volt-Steckdose.

Die Preise für den in verschiedenen Antriebsversionen erhältlichen Jubiläums-Doblò beginnen bei bei 30.345 Euro brutto. Durch das Ausstattungspaket ergibt sich gegenüber den Einzelpreisen eine Ersparnis von 700 Euro. (aum)



