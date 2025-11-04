Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der Fiat Doblò feiert Jubiläum

aum – 4. November 2025

Der Fiat Doblò wird ein Vierteljahrhundert alt. Aus diesem Anlass wird das Sondermodell „25th Anniversary“ aufgelegt, das ausschließlich als Kastenwagen (Länge L1) verfügbar ist. Die deutlich erweiterte Serienausstattung der Geburtstagsausgabe umfasst unter anderem das Infotainmentsystem mit Zehn-10-Zoll-Monitor, den Komfort-Fahrersitz sowie eine Doppelsitzbank auf der Beifahrerseite mit Magic Cargo-System und die Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Der digitale Innenspiegel mit mehreren Ansichten ist ebenso an Bord wie eine 230-Volt-Steckdose.

Die Preise für den in verschiedenen Antriebsversionen erhältlichen Jubiläums-Doblò beginnen bei bei 30.345 Euro brutto. Durch das Ausstattungspaket ergibt sich gegenüber den Einzelpreisen eine Ersparnis von 700 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Fiat-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Fiat Doblò.

Fiat Doblò.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Fiat Doblò.

Fiat Doblò.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Fiat Doblò, 1. Generation.

Fiat Doblò, 1. Generation.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Yamaha T-Max „25th Anniversary“.
Yamaha bringt Sondermodell zur Roller-Revolution von 2001
Der ADAC hat zusammen mit Aviloo – einem Anbieter für unabhängige Batterietests – rund 28.500 Messergebnisse der Batteriegesundheit (State of Health, SoH) von Autos sechs verschiedener Hersteller ausgewertet.
Plug-in-Hybride: Die Batterien altern sehr unterschiedlich
Alpine A 110 R Ultime.
Der ultimative Alpine A 110
Zero LS 1.
EICMA 2025: Der erste Roller von Zero
YE-01 Racing Concept.
EICMA 2025: Yamaha zeigt elektrische Motocross-Maschine
Honda CB 1000 GT.
EICMA 2025: Honda schickt die große Hornet auf die Reise

Audio

Autonews vom 29. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren