EICMA 2025: Die Yamaha R 7 steigt technisch ein paar Stufen höher

Yamaha stellt in Mailand auf der EICMA (–9.11.) die neueste Entwicklungsstufe der R 7 vor. Sie erhält zum nächsten Jahr ein verfeinertes Fahrwerk mit verbesserter Sitzposition, eine aerodynamisch optimierte schmalere Verkleidung, den chipkontrollierten Gasgriff, drei Fahrmodi und neue elektronische Fahrerassistenzsysteme von der dreistufigen Kurven-Traktionskontrolle über Tempomat und das Bremsdruckmanagement bis zur Slide Control und Lift Control. Für Rennstreckeneinsätze ist das hintere ABS abschaltbar. Für geschmeidigere Wechsel in den unteren Gängen wurden die Mitnehmerzähne des Getriebes an den Schaltklauen von fünf auf sechs erhöht.

Der Rahmen wurde zugunsten einer höheren Steifigkeit verändert und optimiert, die Gabelbrücke ebenfalls neu gestaltet. Dazu kommen leichtere Räder, eine geänderte Lenker- und Sitzposition sowie ein neu gestalteter Tank ermöglicht. Das Fünf-Zoll-TFT-Farbdisplay bietet verschiedene Themen für die Anzeige, darunter auch ein Rennstrecken-Modus. Die vorderen Blinker wandern in die Rückspiegel. Die Blinker verfügen außerdem über die aus Autos bekannte Komfortfunktion für Überholmanöver und schalten sich auch automatisch ab. Zudem verfügen sie über eine Notbrems-Warnsignalfunktion.



Auf den Markt kommt die neue Yamaha R 7 voraussichtlich im April. (aum)

