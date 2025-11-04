EICMA 2025: Die Honda WN 7 soll bis zu 140 Kilometer schaffen

Als größter Motoren- und Motorradhersteller hat sich Honda Zeit gelassen. Auf der EICMA (–9.11.) steht nun aber endlich das erste Elektromotorrad der Marke. Die WN 7 hat eine Dauerleistung von 18 kW (25 PS) und liefert kurzfristig 50 kW (68 PS). Das Drehmoment beträgt 100 Newtonmeter. Die 9,3 kWh große Batterie ist schnellladefähig und soll Reichweiten von bis zu 140 Kilometern ermöglichen. Die WN 7 wird auch als Leichtkraftrad mit elf kW (15 PS) erhältlich sein.

Wann und zu welchem Preis die WN 7 auf den Markt kommt, wurde noch nicht mitgeteilt. Für ihre Elektromotorräder wird die Marke außerdem einen anderen typographisch markanten Honda-Schriftzug verwenden. Das bekannte Markenemblem mit dem Flügel bleibt den Motorrädern mit Verbrennungsmotor vorbehalten. (aum)