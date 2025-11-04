Tanken im Oktober geringfügig teurer

Die Kraftstoffpreise waren im vergangenen Monat geringfügig höher als im September, obwohl der Rohölpreis als wesentlicher Faktor im Schnitt deutlich niedriger lag, wie der ADAC betont. Der Automobilclub nennt für den Liter Super E10 ein Monatsmittel von 1,672 Euro. Das sind 0,6 Cent mehr als im September. Der Dieselpreis lag im Oktober im Schnitt bei 1,589 Euro, im Vormonat war er 0,2 Cent günstiger.

Günstigster Tag zum Tanken war vergangenen Monat für beide Sorten der 20. Oktober. Für einen Liter Super E10 musste man an diesem Tag 1,654 Euro bezahlen, für einen Liter Diesel 1,555 Euro. Am teuersten war Super E10 am 26. Oktober mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 1,696 Euro. Für Diesel mussten die Autofahrer am letzten Oktober-Tag mit 1,615 Euro im Schnitt am meisten bezahlen.



Aus Sicht des ADAC waren die Kraftstoffpreise im Oktober gemessen an den zuletzt spürbar gesunkenen Rohölnotierungen etwas zu hoch. Dies gilt besonders für Diesel, der im Schnitt nur 8,3 Cent günstiger war als Super E10, obwohl der Kraftstoff um etwa 20 Cent je Liter niedriger besteuert wird. Gleichzeitig notierte der Euro im Vergleich zum US-Dollar im Oktober etwas schwächer. Den Preisanstieg erklärt das aus Sicht des ADAC aber nicht.



Grundsätzlich empfiehlt es sich, abends zur Tankstelle fahren. Nach Marktbeobachtungen sind die Spritpreise dann im Schnitt rund 13 Cent pro Liter niedriger als morgens. (aum)





