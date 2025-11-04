Logo Auto-Medienportal
EICMA 2025: Suzukis GX bekommt eine kleine Schwester

aum – 4. November 2025

Suzuki präsentiert auf der EICMA (–9.11.) in Mailand als Neuheit die SV-7 GX im Stil der großen GSX-S 1000 GX. Der aus der V-Strom und der SV bekannte 645 Kubikzentimeter große V-Twin wurde nach Herstellerangaben überarbeitet. Die Leistungsdaten sind aber mit der SV 650 identisch, dafür gibt es zum Beispiel aber ein Ride-by-Wire-System mit drei Fahrmodi und einen Quickshifter.

Die SV-7 GX wiegt fahrfertig 211 Kilogramm, die Sitzhöhe beträgt 79,5 Zentimeter. Der Stahltank fasst 17,4 Liter. Die Scheibe der Halbschalenverkleidung ist dreifach verstellbar, das 4,2-Zoll-TFT-Farbdisplay kann via Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt werden und ermöglicht unter anderem eine Turn-by-Turn-Navigation. Eine USB-C-Ladebuchse ist ebenfalls an Bord.

Offen ist noch, wann die Suzuki SV-GX auf den Markt kommt und was sie koten wird. (aum)

Bilder zum Artikel
Suzuki SV-7 GX.

Suzuki SV-7 GX.

Photo: Suzuki via Autoren-Union Mobilität

Download:

Suzuki SV-7 GX.

Suzuki SV-7 GX.

Photo: Suzuki via Autoren-Union Mobilität

Download:

Suzuki SV-7 GX.

Suzuki SV-7 GX.

Photo: Suzuki via Autoren-Union Mobilität

Download:

Suzuki SV-7 GX.

Suzuki SV-7 GX.

Photo: Suzuki via Autoren-Union Mobilität

Download:

