Auto fahren wird überdurchschnittlich teurer

aum – 4. November 2025

Auto fahren wird zunehmend teurer. Vielfach steigen die Preise überdurchschnittlich, wie das Statistische Bundesamt feststellt. So lagen beispielsweise die Versicherungsprämien im September 10,9 Prozent über denen von vor einem Jahr. Die Pkw-Reparatur verteuerte sich gegenüber dem September 2024 um 5,5 Prozent. Für Inspektionen mussten im Schnitt 4,8 Prozent mehr bezahlt werden als vor einem Jahr, die Autowäsche verteuerte sich um 3,6 Prozent. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um lediglich 2,4 Prozent.

Auch mittelfristig stiegen verschiedene Preise für den Unterhalt eines Autos deutlich. Im vergangenen Jahr war die Kraftfahrzeugversicherung 43,6 Prozent teurer als im Jahr 2020. Pkw-Inspektion (+28,3 %) und Pkw-Reparatur (+27,0 %) verteuerten sich im selben Zeitraum ebenfalls überdurchschnittlich. Die Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich von 2020 bis 2024 um 19,3 Prozent. Die Pkw-Wäsche verteuerte sich dabei mit 18,6 Prozent nicht ganz so stark. (aum)

