Essen zeigt rund 150 getunte Fahrzeuge aus 16 Ländern

aum – 3. November 2025

Die Essen Motor Show gilt als eine der wichtigsten Tuningmessen überhaupt. Für dieses Jahr sind rund 150 Fahrzeuge aus 16 Nationen in der Halle 5 versammelt, darunter aus England, Norwegen, Südafrika und Ungarn. Besucher bekommen unter anderem einen 1700 PS starken Ford Mustang Doppelturbo-V8, einen 1931er Renault Hot Rod und einen Tesla Model 3 mit Luftfahrwerk und Alcantara-Innenraum zu sehen, Eines der herausragendsten Ausstellungsstücke dürfte ein vollständig umgebauten BMW M5 Touring (E34) samt passendem Trailer sein, auf dem ein ebenso gestylter BMW 1602 im identischen Look steht. Der kleinste Kandidat dürfte ein Fiat 500 von 1976 sein.

Breitbauten zählen nach wie vor zum Maß der Dinge. Ob geschraubt, gespachtelt oder verschweißt – auffällige Widebody-Kits zieren zahlreiche Exponate, etwa einen Lamborghini Huracán, Porsche Cayman oder Toyota GT86. Auch Klassiker vom Opel Calibra bis hin zum VW Käfer sind in der „tuningXperience“-Schau vertreten. Ein weiteres Trendthema sind JDM-Fahrzeuge (Japanese Domestic Market) wie individualisierte Mazda RX-7, Nissan GT-R oder Toyota Celica. Getunte Motorräder und Custom-Bikes ergänzen das Spektrum.

Die Essen Motor Show 2025 findet vom 29. November bis 7. Dezember (Preview Day: 28. November) in der Messe Essen statt. (aum)

Bilder zum Artikel
Essen Motor Show 2025: Der Maybach Exelero wurde bei einem Medientermin im Vorfeld der Messe präsentiert. Vier Studenten der Hochschule Pforzheim haben das 700 PS starke Einzelstück für den Reifenhersteller Fulda entwickelt.

Photo: Messe Essen/Schuchrat Kurbanov via Autoren-Union Mobilität

Essen Motor Show 2025: Getunter Toyota.

Photo: Konrad Rudzinski via Autoren-Union Mobilität

Essen Motor Show 2025: Eines der Exponate der Tuning-Schau ist dieser VW Bulli mit V12-Motor von BMW.

Photo: ma_photoworx via Autoren-Union Mobilität

Essen Motor Show 2025: Eines der Exponate der Tuning-Schau ist dieser VW Bulli mit V12-Motor von BMW.

Photo: Robin Nyman via Autoren-Union Mobilität

Essen Motor Show 2025: Auch dieser getunte Skoda Octavia II Combi wird zu sehen sein.

Photo: Dominooo Gallery via Autoren-Union Mobilität

Essen Motor Show 2025: Getunter Mercedes-Benz der Baureihe W 111.

Photo: Heiko Reinert via Autoren-Union Mobilität

Essen Motor Show 2025: Getunter VW Käfer.

Photo: Jan Brüggemann via Autoren-Union Mobilität

Essen Motor Show 2025: Eines der Exponate der Tuning-Schau.

Photo: Jo pan pan via Autoren-Union Mobilität

