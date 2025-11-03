Essen zeigt rund 150 getunte Fahrzeuge aus 16 Ländern

Die Essen Motor Show gilt als eine der wichtigsten Tuningmessen überhaupt. Für dieses Jahr sind rund 150 Fahrzeuge aus 16 Nationen in der Halle 5 versammelt, darunter aus England, Norwegen, Südafrika und Ungarn. Besucher bekommen unter anderem einen 1700 PS starken Ford Mustang Doppelturbo-V8, einen 1931er Renault Hot Rod und einen Tesla Model 3 mit Luftfahrwerk und Alcantara-Innenraum zu sehen, Eines der herausragendsten Ausstellungsstücke dürfte ein vollständig umgebauten BMW M5 Touring (E34) samt passendem Trailer sein, auf dem ein ebenso gestylter BMW 1602 im identischen Look steht. Der kleinste Kandidat dürfte ein Fiat 500 von 1976 sein.

Breitbauten zählen nach wie vor zum Maß der Dinge. Ob geschraubt, gespachtelt oder verschweißt – auffällige Widebody-Kits zieren zahlreiche Exponate, etwa einen Lamborghini Huracán, Porsche Cayman oder Toyota GT86. Auch Klassiker vom Opel Calibra bis hin zum VW Käfer sind in der „tuningXperience“-Schau vertreten. Ein weiteres Trendthema sind JDM-Fahrzeuge (Japanese Domestic Market) wie individualisierte Mazda RX-7, Nissan GT-R oder Toyota Celica. Getunte Motorräder und Custom-Bikes ergänzen das Spektrum.



Die Essen Motor Show 2025 findet vom 29. November bis 7. Dezember (Preview Day: 28. November) in der Messe Essen statt. (aum)



