Citroën wird Partner von Team Deutschland

Citroën Deutschland engagiert sich ab sofort als offizieller To- Partner von Team Deutschland sowohl im olympischen als auch im paralympischen Umfeld. Die Marke begleitet die Sportler bis mindestens 2028 auf dem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen im Winter 2026 in Mailand Cortina und im Sommer 2028 in Los Angeles.

Im Mittelpunkt der Kooperation mit der Deutschen Sport Marketing (DSM), der Vermarktungsagentur des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) steht die Bereitstellung von Fahrzeugen. Citroën unterstützt die Athleten mit einer Vielzahl von Modellen vom Ami bis zum Spacetourer. In der Kommunikation richtet sich der Blick auch auf die „Invisible Heroes“ – Athletinnen und Athleten, die oft abseits des Rampenlichts kämpfen. Citroën möchte Menschen zeigen, die vielleicht keine Medaille gewinnen, deren Leidenschaft und Durchhaltevermögen aber den wahren olympischen Geist verkörpern. Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung des Jugend-, Frauen- und Behindertensports, um die Vielfalt und Inklusion im Sport sichtbar zu machen. (aum)

