Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Citroën wird Partner von Team Deutschland

aum – 3. November 2025

Citroën Deutschland engagiert sich ab sofort als offizieller To- Partner von Team Deutschland sowohl im olympischen als auch im paralympischen Umfeld. Die Marke begleitet die Sportler bis mindestens 2028 auf dem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Spielen im Winter 2026 in Mailand Cortina und im Sommer 2028 in Los Angeles.

Im Mittelpunkt der Kooperation mit der Deutschen Sport Marketing (DSM), der Vermarktungsagentur des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) steht die Bereitstellung von Fahrzeugen. Citroën unterstützt die Athleten mit einer Vielzahl von Modellen vom Ami bis zum Spacetourer. In der Kommunikation richtet sich der Blick auch auf die „Invisible Heroes“ – Athletinnen und Athleten, die oft abseits des Rampenlichts kämpfen. Citroën möchte Menschen zeigen, die vielleicht keine Medaille gewinnen, deren Leidenschaft und Durchhaltevermögen aber den wahren olympischen Geist verkörpern. Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung des Jugend-, Frauen- und Behindertensports, um die Vielfalt und Inklusion im Sport sichtbar zu machen. (aum)

Weiterführende Links: Citroen

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Citroën wird Partner der Sportler von Team Deutschland: Deutschland-Geschäftsführer Thomas Goldboom und Claudia Wagner, Geschäftsführerin vom Deutschen Sport Marketing (DSM), unterzeichnen den Kooperationsvertrag.

Citroën wird Partner der Sportler von Team Deutschland: Deutschland-Geschäftsführer Thomas Goldboom und Claudia Wagner, Geschäftsführerin vom Deutschen Sport Marketing (DSM), unterzeichnen den Kooperationsvertrag.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Citroën steigt in die Formel E ein.
Abschied vom Schotter: Citroën steigt in die Formel E ein
Fahren für Citroën in der Formel E: Jean-Éric Vergne (links) und Nick Cassidy.
Citroën steigt in die Formel E ein
Citroën.
Citroën geht wieder unter die Windsurfer
Citroën C3 (2009).
Stellantis stoppt ältere Citroën C3 und DS3
Xavier Chardon.
Citroën unter neuer Leitung

Audio

75 Jahre Seat - 75 Jahre Automobilgeschichte

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren