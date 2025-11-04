EICMA 2025: BMW bringt im April die F 450 GS

BMW stellt auf der EICMA in Mailand (–9.11.) als Neuheit die F 450 GS vor. Die Enduro wird von einem neu entwickelten Zwei-Zylinder-Reihenmotor mit 48 PS (35 kW) und 420 Kubikzentimetern Hubraum sowie 135-Grad-Hubzapfenversatz. Seine Höchstleistung erreicht er bei 8750 Umdrehungen in der Minute. Das maximale Drehmoment von 43 Newtonmetern liegt bei 6750 Touren an.

Zum Serienumfang der F 450 GS gehören unter anderem eine Upside-down-Gabel, ein 6,5-Zoll-TFT-Display und bis zu vier Fahrmodi sowie Traktionskontrolle und eine USB-Steckdose. Der Tank fasst 14 Liter, die Standardsitzhöhe beträgt 84,5 Zentimeter. Das Vorderrad misst 19 Zoll, hinten sind es die üblichen 17 Zoll. Fahrfertig wiegt die neue BMW in der Basisversion 178 Kilogramm.



Eine technische Besonderheit ist die Easy Ride Clutch (ERC). Diese Weiterentwicklung einer Fliehkraftkupplung erlaubt Anfahren und Schalten ohne Betätigung des Handhebels. Sie ist in einer der vier Modellausführungen der F 450 GS serienmäßig, in den anderen drei auf Wunsch erhältlich. Als Zubehör ab Werk gibt es unter anderem einen Akrapovic-Endschalldämpfer und Speichenräder.



Die BMW F 450 GS kommt in den Ausstattungsvarianten Basis, Exclusive, Sport und Trophy auf den Markt. Die Preise beginnen bei 7220 Euro. Markteinführung ist im April. (aum)



