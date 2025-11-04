Alfa Romeo Junior im Sportdress

Alfa Romeo setzt beim Junior das Sondermodell „Sport Speciale“ auf. Äußere Kennzeichen sind glänzend schwarze Elemente, die durch silberne Einsätze an Seitenschwellern und Stoßfängern akzentuiert werden. Zur Serienausstattung gehören auch exklusive „Sport Speciale“-Embleme auf den vorderen Kotflügeln sowie 18-Zoll-Leichtmetallräder im Design Fori in zweifarbiger Schwarz-Anthrazit und mit Diamantschliff-Finish erhalten sowie getönte hintere Scheiben. Auf Wunsch ist ein schwarzes Dach erhältlich.

Die beheizbaren Sitze mit elektrischer Verstellung sind mit Bezügen aus perforiertem Alcantara ausgestattet. Die Sitz- und Rückenflächen weisen helle Querstreifen auf, in den vorderen Kopfstützen ist das Alfa-Romeo-Wappen eingestickt. Auch die Armaturentafel, der Mitteltunnel und die Türen sind mit Alcantara verkleidet. Dazu kommen ein Editionslogo auf dem Armaturenbrett sowie Pedale und Einstiegsleisten aus Aluminium. Am Lenkrad wird Alcantara mit Leder kombiniert, farbig abgesetzte Nähte sorgen für kontrastreiche Akzente.



Der Junior Sport Speciale kann durch das optionale Technologie-Paket weiter individualisiert und aufgewertet werden. (aum)



