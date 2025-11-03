The Dark Side of the Ami

Von der dunklen Seite zeigt sich der Citroën Ami in der Sonderedition „Dark Side“. Er präsentiert sich der neuen Farbe „Black Night“, einem tiefen, matten Schwarz. Dazu kommen einige weiße grafische Elemente. Sie finden an den Radkappen und der Charakterlinie zwischen den beiden Scheinwerfern sowie in Form des Marken-Logos und von Karosserieaufklebern. Das Interieur des Microcars ist weitgehend in Grau gehalten.

Der Citroën Ami Dark Side kann in Deutschland ab sofort zu einem Preis ab 8890 Euro bestellt werden und ist zu Raten ab 59 Euro monatlich im Leasing erhältlich. Die Auslieferung des 45 km/h schnellen Leichtkraftfahrzeugs beginnt im Januar. (aum)