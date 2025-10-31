Logo Auto-Medienportal
Nissan erleichtert den Mobilitätseinstieg

aum – 31. Oktober 2025

Nissan erleichtert den Einstieg in die automobile Mobilität: Mit dem Silence S04 L6e Unico bieten teilnehmende Händler eine neue Basisversion des spanischen Microcars an. Der Preis für das 45 km/h schnelle und ab einem Alter von 15 Jahren zufahrendem Leichtkraftfahrzeug sinkt damit auf 9990 Euro. Der 2,28 Meter kurze Zweisitzer bietet eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern und ein Kofferraumvolumen von 247 Litern. Er verfügt außerdem über eine Rückfahrkamera. Sein Elektromotor leistet 4 kW (5 PS) und wird über Wechselbatterien mit Strom versorgt. Die 5,6 kWh großen Akkus können mit einfachen Handgriffen entnommen und wie ein Rollkoffer transportiert werden. So lassen sie sich schnell und einfach an einer haushaltsüblichen Steckdose aufladen oder perspektivisch an speziellen Stationen tauschen.

Über die „My Silence“-App lassen sich verschiedene digitale Dienste nutzen, darunter ein schlüsselloser Zugang, eine Standort-Suche sowie die Überwachung der Reichweite und des Batterieladestands. Gleichzeitig können Nutzerinnen und Nutzer das Fahrzeug in ihrem Freundeskreis teilen, ohne einen haptischen Schlüssel übergeben zu müssen. (aum)

